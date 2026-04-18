L’Iran annonce la réouverture partielle de son espace aérien

L’Iran a annoncé la réouverture partielle de son espace aérien ainsi que la réouverture de plusieurs aéroports à partir de 03h30 GMT samedi.

Les vols internationaux sont désormais autorisés à transiter par la partie orientale de l’espace aérien iranien, a indiqué l’Organisation de l’aviation civile, selon l’agence semi-officielle Mehr.

Les opérations aériennes dans les aéroports du pays seront progressivement rétablies en fonction de la disponibilité technique et opérationnelle des autorités militaires et civiles, afin de reprendre les services passagers.

Le texte rappelle par ailleurs que les tensions régionales ont débuté le 28 février avec une offensive américano-israélienne contre l’Iran, suivie de représailles iraniennes contre Israël et d’autres pays de la région accueillant des intérêts américains.

Le conflit est suspendu depuis le 8 avril, date à laquelle un cessez-le-feu de deux semaines a été facilité par le Pakistan, tandis que des discussions diplomatiques se poursuivent pour tenter d’aboutir à un accord durable.