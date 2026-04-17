Indonésie: Huit morts dans un crash d’hélicoptère

Huit personnes sont morts jeudi dans le crash d’un hélicoptère Airbus H130 dans la région de Sekadau, province de Kalimantan occidental, en Indonésie, selon les autorités vendredi.

L’hélicoptère transportait six passagers ainsi qu’un pilote et un copilote. Il avait décollé du district de Melawi à 7h34 heure locale (00h34 GMT) avant de perdre le contact à 8h39.

Selon un responsable de la police de Sekadau cité par le Jakarta Globe, « toutes les victimes ont été confirmées mortes ».

Les équipes de secours ont atteint le site du crash dans la journée, mais les opérations d’évacuation ont été compliquées par le relief difficile et une faible visibilité.