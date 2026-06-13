Mondial 2026: Les Verts poursuivent leur préparation avec sérieux et application

La sélection algérienne de football a effectué vendredi une nouvelle séance d’entraînement dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Programmée à partir de 11h00 (heure locale) au Rock Chalk Park de Lawrence, sur les installations de l’Université du Kansas, cette séance s’est déroulée en présence de l’ensemble des joueurs retenus pour la compétition.

Au programme de cette séance, un important volet technico-tactique destiné à peaufiner les automatismes et à affiner les derniers réglages en prévision du premier match de la compétition face à l’Argentine, indique le FAF.

Les joueurs ont multiplié les exercices spécifiques axés sur l’organisation collective et les différents schémas de jeu. Ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux, d’application et d’abnégation tout au long de la séance, témoignant de leur concentration et de leur détermination à relever le défi qui les attend, a conclu la FAF.

APS