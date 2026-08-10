Remise d’un don de 4 hélicoptères et d’équipement militaires à l’armée nigérienne

“En exécution des instructions de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à renforcer les relations de coopération bilatérale stratégique entre l’Algérie et le Niger dans les différents domaines, notamment le domaine militaire, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, a ordonné la remise, à l’armée nigérienne, d’un don comportant un lot de matériel (4 hélicoptères) et d’équipements militaires”, précise la même source.

A cet effet, “deux (2) hélicoptères de type MI-24V et deux (2) hélicoptères de types MI-171, ont décollé, aujourd’hui dimanche 9 août 2026, à partir de la Base de déploiement secondaire d’In Gezzam en 6ème Région militaire en direction de l’aéroport de Niamey au Niger. En outre, une quantité de munitions pour ces hélicoptères, des pièces de rechange, ainsi que du matériel d’appui, de maintenance et de soutien logistique, ont été acheminés à bord d’un avion militaire relevant de nos Forces aériennes vers la même destination”, ajoute le communiqué.

“Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations fraternelles et historiques liant les deux pays frères, vient confirmer l’engagement de l’Algérie à poursuivre son soutien aux pays de la région, notamment dans les domaines liés à la défense et la sécurité, à l’échange d’expertise et au soutien multiforme”, indique le MDN, soulignant qu'”à travers cette démarche, l’Algérie réaffirme également sa volonté de poursuivre ses efforts, en coordination avec ses partenaires, en vue d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région”.