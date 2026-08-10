Onze personnes incommodées par les fumées lors d’un incendie à Alger

Onze personnes ont été incommodées par des difficultés respiratoires à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dimanche soir dans une cage d’escalier d’un immeuble d’habitation à Zeralda, dans la wilaya d’Alger, a indiqué la Protection civile dans un communiqué.

Les victimes, souffrant de difficultés respiratoires, ont été secourues sur place avant d’être évacuées vers l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires.

Selon la même source, l’incendie s’est déclaré au niveau de compteurs électriques à l’intérieur d’un immeuble d’habitation situé dans la commune de Zeralda.

Les équipes de la Protection civile sont intervenues à 20h37 pour maîtriser le sinistre et porter secours aux personnes affectées. Pour cette intervention, les services de la Protection civile ont mobilisé deux camions d’incendie et deux ambulances.