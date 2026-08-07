Trump: « Le détroit d’Ormuz pourrait rouvrir prochainement »

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi être « impliqué » dans les négociations visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, estimant qu’un accord avec l’Iran pourrait être conclu « prochainement ».

Interrogé à la Maison Blanche sur l’existence d’un accord pour rouvrir cette voie maritime stratégique, Donald Trump s’est montré prudent.

« Je ne veux pas dire que c’est déjà fait », a-t-il déclaré.

Le président américain a toutefois estimé que le détroit était « en quelque sorte ouvert », soulignant que les États-Unis en assuraient le contrôle grâce au blocus naval mis en place par la marine américaine. Il a néanmoins averti que les risques demeuraient élevés.

« Ils peuvent toujours tirer quelque chose. Ils peuvent aussi larguer une mine. Et une seule mine suffit à perturber le trafic, car personne ne veut risquer qu’un navire valant des milliards de dollars en heurte une par accident », a-t-il déclaré.

Évoquant les discussions avec Téhéran, Donald Trump a ajouté : « Je suis impliqué dans les négociations. Je pense que les choses avancent bien. Un accord pourrait intervenir bientôt. »

Le président américain a également rejeté les inquiétudes concernant les stocks de munitions des États-Unis, assurant que son pays disposait de « quantités littéralement gigantesques de munitions ».

« Nous avons des stocks de munitions partout dans le monde et, si nous en avions besoin, nous pourrions y puiser. Nous sommes très bien approvisionnés à l’échelle mondiale et dans une très bonne position », a-t-il assuré.