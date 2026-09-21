Autisme en Algérie: Ouverture des premiers centres spécialisés.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a donné ce lundi le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2026-2027 au profit des élèves aux besoins spécifiques dans la capitale.

À cette occasion, Mme Mouloudji a annoncé que, « conformément aux instructions du président de la République, les centres spécialisés dans la prise en charge des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ouvrent leurs portes pour la première fois en Algérie », indiquant que « plus de 25 sessions de formation ont été organisées depuis février 2026 afin de renforcer les compétences des différents intervenants dans le domaine de la prise en charge des enfants autistes. »

2,7 millions de bénéficiaires de l’allocation scolaire spéciale

Dans le domaine de la solidarité, la ministre a révélé que 2,7 millions d’élèves bénéficient de l’allocation scolaire spéciale au titre de l’année scolaire en cours », faisant savoir que « plus de 186 000 cartables scolaires, équipés de l’ensemble des fournitures nécessaires, ont été distribués. Une dotation supplémentaire a été réservée aux élèves de la wilaya de Jijel ».

Concernant les enfants affectés par les incendies ayant touché la wilaya de Jijel, Mme Mouloudji a assuré « qu’un accompagnement psychologique et social spécialisé leur sera garanti afin de les préparer à rejoindre leurs établissements scolaires dans les meilleures conditions. »

La ministre a, par ailleurs, annoncé que « le secteur de la Solidarité nationale lance pour la première fois des services numériques à travers la plateforme « Morafiqokom », destinée aux établissements d’enseignement spécialisé.