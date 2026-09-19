Démantèlement de trois réseaux criminels et saisie de près de 60 kg de kif traité

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Relizane ont réussi à démanteler trois (03) réseaux criminels activant dans la promotion et le trafic de stupéfiants, et à saisir près de 60 kg de kif traité, ainsi que plus de 2.300 comprimés psychotropes, a-t-on appris, vendredi, auprès de ce corps de sécurité.

La cellule de communication et des relations publiques du même groupement a précisé, dans un communiqué, que « ces opérations qualitatives distinctes s’inscrivent dans le cadre des efforts continus de lutte contre la criminalité organisée et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que du démantèlement des activités des réseaux criminels spécialisés dans la commercialisation de ces substances sur le territoire de compétence ».

Les opérations ont été menées grâce à l’exploitation optimale des informations, au renforcement du travail de renseignement et aux investigations, lesquelles ont abouti à l’arrestation de sept personnes qui s’apprêtaient à faire transiter ces cargaisons de stupéfiants et de comprimés psychotropes à travers le territoire de la wilaya.

Le démantèlement de ces réseaux criminels a permis la saisie de près de 60 kg de kif traité et de plus de 2.300 comprimés psychotropes de type “Prégabaline”, selon la même source.

Trois véhicules de tourisme utilisés pour le transport et l’acheminement de ces substances, ainsi que des téléphones portables et d’importantes sommes d’argent provenant de cette activité criminelle, ont également été saisis.

A l’issue de l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales nécessaires, les suspects seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Oued Rhiou, a-t-on indiqué.