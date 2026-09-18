-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

La Présidente du Conseil de la République de Biélorussie quitte Alger

Echoroukonline
  • 29
  • 0
La Présidente du Conseil de la République de Biélorussie quitte Alger

La présidente du Conseil de la République de Biélorussie, Mme Natalia Kochanova, a quitté Alger, au terme d’une visite de deux jours, indique, vendredi, un communiqué du Conseil de la nation.

La responsable biélorusse a été saluée, jeudi soir, à son départ à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri.

Cette visite a constitué une opportunité pour “passer en revue l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement, à la faveur de la dynamique croissante que connaissent les relations entre les deux pays et de la volonté politique commune de les hisser vers des horizons plus larges, notamment dans les domaines politique, économique et parlementaire”.

Elle a aussi permis de “renforcer la coopération parlementaire et d’intensifier la concertation et la coordination entre les deux institutions législatives des deux pays, ainsi que d’examiner les voies et moyens de développer le partenariat économique et commercial, particulièrement dans les secteurs prometteurs”, conclut le communiqué.

Articles en Relation
Jérusalem: Des colons sionistes prennent d’assaut l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa

Jérusalem: Des colons sionistes prennent d’assaut l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa

Le Ghana annonce la reprise de ses relations diplomatiques avec la RASD

Le Ghana annonce la reprise de ses relations diplomatiques avec la RASD

Messi, une dernière danse avec l’Argentine le 6 octobre

Messi, une dernière danse avec l’Argentine le 6 octobre

Rentrée scolaire: Engouement pour les fournitures scolaires locales à la Foire “Lemsid”

Rentrée scolaire: Engouement pour les fournitures scolaires locales a la Foire “Lemsid”

Hydrocarbures: M. Arkab reçoit le PDG du groupe qatari Power International Holding

Hydrocarbures: M. Arkab reçoit le PDG du groupe qatari Power International Holding

Dzair Digital Services: Intégration du service «WADHIFATI» relevant du secteur des Sports

Dzair Digital Services: Intégration du service «WADHIFATI» relevant du secteur des Sports

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus