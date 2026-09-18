La Présidente du Conseil de la République de Biélorussie quitte Alger

La responsable biélorusse a été saluée, jeudi soir, à son départ à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri.

Cette visite a constitué une opportunité pour “passer en revue l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement, à la faveur de la dynamique croissante que connaissent les relations entre les deux pays et de la volonté politique commune de les hisser vers des horizons plus larges, notamment dans les domaines politique, économique et parlementaire”.

Elle a aussi permis de “renforcer la coopération parlementaire et d’intensifier la concertation et la coordination entre les deux institutions législatives des deux pays, ainsi que d’examiner les voies et moyens de développer le partenariat économique et commercial, particulièrement dans les secteurs prometteurs”, conclut le communiqué.