Le Ghana annonce la reprise de ses relations diplomatiques avec la RASD

Le Ghana a annoncé la reprise et la réactivation de ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD), à la suite de la réception, par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, d’une copie des lettres de créance de Tayeb Sadik Bachir, en qualité d’ambassadeur de la République sahraouie auprès de la République du Ghana.

Selon l’agence de presse sahraouie (SPS), lors de la cérémonie de réception, tenue au siège du ministère ghanéen des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie ghanéenne a réaffirmé la constance de la position du gouvernement ghanéen à l’égard de la question sahraouie.

Il souligné, à cet égard, la disposition de son pays à «poursuivre et à renforcer la coordination et l’action commune avec la RASD, au service des relations de coopération bilatérales, ainsi qu’à se concerter sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun».

De son côté, l’ambassadeur sahraoui a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à la République du Ghana pour sa position de principe et constante à l’égard de la juste cause sahraouie et de la lutte légitime du peuple sahraoui pour recouvrer son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance.

Les deux parties ont, en outre, mis l’accent sur la «solidité» des relations bilatérales entre les deux pays et la «volonté commune» de les élargir, de manière à renforcer la solidarité et la coopération entre les deux peuples et à servir les objectifs de paix, de stabilité et d’intégration continentale.