Djamel Sedjati rentre au pays après son sacre de champion du monde du 800 mètres en Hongrie

Le champion Djamel Sedjati est arrivé, lundi soir à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, après sa victoire et son sacre de champion du monde du 800 mètres, lors des compétitions des Championnats du monde d’élite « Ultimate », qui se sont déroulées à Budapest, en Hongrie.

« Le champion Djamel Sedjati est arrivé hier lundi 14 septembre 2026, à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, où il a été accueilli par le chef du service des sports militaires de la Direction de l’emploi et de la préparation de l’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP) », indique ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

« À la suite de ce prestigieux sacre, le Général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, renouvelle ses chaleureuses félicitations au champion Djamel Sedjati pour cette victoire amplement méritée, qui vient enrichir le palmarès du sport algérien et confirmer son excellence sur la scène internationale », conclut le communiqué.