La presse internationale suit avec attention la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec les Emirats

L’agence Reuters s’est intéressée à la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec les Emirats arabes unis, évoquant les agissements qualifiés par l’Algérie de “provocateurs ou hostiles”, tandis que le ministère des Affaires étrangères a souligné que toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales avaient été épuisées.

L’agence a également indiqué que l’ambassadeur des Emirats arabes unis avait été convoqué et informé de la nécessité de se conformer à cette décision dans un délai de 48 heures.

De son côté, l’agence Associated Press (AP) a rapporté que le communiqué algérien évoquait des actes “provocateurs et hostiles” et un “comportement regrettable et injustifiable”, soulignant que l’Algérie avait affirmé avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales.

Le quotidien espagnol “El Pais” a indiqué que les autorités algériennes avaient fait état d’une multiplication des actes “provocateurs et hostiles”, relevant que l’Algérie avait adressé des avertissements répétés à la partie émiratie.

Dans le même contexte, l’agence Anadolu a rapporté que la décision de l’Algérie de rompre ses relations avec les Emirats avait été prise après épuisement “de toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales”, soulignant que l’Algérie avait décidé de fermer son espace aérien, à partir du 11 septembre 2026 à 00:00 heure, à l’ensemble des aéronefs civils et militaires immatriculés aux Emirats Arabes Unis, en provenance ou à destination de ce pays, à l’exception des vols commerciaux civils émiratis en provenance ou à destination de l’Aéroport international Houari Boumediene d’Alger, qui seront maintenus jusqu’à la fin de l’année 2026, date de fin du contrat.

De son côté, CNN Arabic a mis en avant, dans sa couverture, l’affirmation par l’Algérie, qui soutient avoir fait montre “d’une grande retenue” et d'”un sens élevé des responsabilités” face à ce qu’elle a qualifié de multiplication des agissements provocateurs ou hostiles, précisant que l’Algérie avait déployé des efforts pour aviser la partie émiratie et la mettre en garde contre les conséquences avant de prendre la décision de rompre les relations.

La chaîne Al Jazeera a, quant à elle, souligné que la décision algérienne intervenait après des avertissements répétés adressés à la partie émiratie, relevant que l’Algérie considérait que la poursuite de leurs agissements ont malheureusement atteint les limites de ce qui est admissible ou tolérable dans le cadre de relations entre deux Etats souverains. Elle a également fait état du délai de 48 heures accordé à l’ambassadeur émirati pour se conformer à cette décision.

Le quotidien saoudien “Asharq Al-Awsat” a également consacré une couverture à cette décision, évoquant les mesures prises par l’Algérie à la suite de la rupture des relations diplomatiques, notamment l’octroi d’un délai de 48 heures à l’ambassadeur émirati et l’annonce de la fermeture de l’espace aérien algérien à l’ensemble des aéronefs civils et militaires immatriculés aux Emirats, à l’exception des vols commerciaux à destination d’Alger jusqu’à la fin de l’année 2026.