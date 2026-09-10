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L’Algérie décide de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats

Echoroukonline
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L’Algérie décide de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats
  • L’Algérie a décidé, jeudi, de rompre ses relations diplomatiques avec les Emirats, et ce après avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

     “Face à la multiplication des agissements provocateurs ou hostiles de la part des Emirats Arabes Unis, l’Algérie a fait montre d’une grande retenue et d’un sens élevé des responsabilités. Elle n’a cessé, dans un esprit de respect des principes qui régissent les relations entre Etats, d’appeler leur attention et de les mettre en garde contre les graves conséquences de leur comportement regrettable et injustifiable”, note la même source.

“En dépit de ces nombreuses mises en garde, les Emirats Arabes Unis ont persisté dans leurs agissements qui ont malheureusement atteint les limites de ce qui est admissible ou tolérable dans le cadre de relations entre deux Etats souverains et ne sauraient rester sans réponse”.

“En conséquence, et après avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales, le Gouvernement algérien a pris, ce jour, la décision de procéder à la rupture des relations diplomatiques avec les Emirats Arabes Unis”, souligne le communiqué.

“L’ambassadeur des Emirats Arabes Unis a été reçu ce jeudi, 10 septembre 2026, au siège du ministère des Affaires étrangères, où cette décision lui a été formellement notifiée. Il lui a été signifié qu’un délai de 48 heures lui a été accordé pour se conformer à cette décision”, conclut la même source.

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