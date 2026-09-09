Israël ordonne la fermeture du consulat britannique à Jérusalem occupée

l’entité sioniste a informé le consulat britannique à Jérusalem-Est occupée qu’il devait fermer dans un délai de 30 jours, a annoncé mercredi le radiodiffuseur public israélien KAN.

Cette décision intervient peu après que le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, a annoncé une interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes situées en Cisjordanie occupée, ainsi que des sanctions visant des entreprises et des individus impliqués dans l’expansion des colonies.

Selon KAN, l’occupant israélien a donné au consulat 30 jours pour fermer, après quoi les diplomates britanniques qui y sont stationnés perdront leur accréditation.

Mardi, Miliband avait annoncé à la Chambre des communes une interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée, des sanctions contre les entreprises et les individus facilitant l’expansion des colonies, ainsi que des sanctions supplémentaires contre des colons israéliens extrémistes accusés de soutenir ou d’encourager les violences contre les Palestiniens.

Il a également déclaré que le Royaume-Uni refuserait toute nouvelle licence d’exportation d’armes pour les équipements contribuant matériellement à l’occupation, tout en maintenant la suspension de 30 licences existantes.

Miliband a déclaré que le gouvernement britannique estime qu’il y a un « nettoyage ethnique des Palestiniens » en Cisjordanie occupée, perpétré par des « terroristes colons » israéliens.

Netanyahu pousse Israël vers l’isolement international

L’opposition israélienne a accusé à plusieurs reprises Netanyahu de pousser le pays vers l’isolement international à travers les politiques de son gouvernement et le génocide à Gaza. Netanyahu lui-même avait reconnu, il y a environ un an, qu’Israël entrait dans une forme d’isolement.

Depuis son arrivée au pouvoir fin 2022, le gouvernement de Netanyahu a approuvé 104 nouvelles colonies illégales, tandis que 160 avant-postes agricoles ont été établis en Cisjordanie occupée, selon des chiffres palestiniens.

Au cours du premier semestre 2026, des colons israéliens ont mené 3 488 attaques en Cisjordanie occupée, tuant 17 Palestiniens et provoquant le déplacement total ou partiel de 26 communautés bédouines et pastorales, selon la Commission palestinienne de colonisation et de résistance au mur. La commission a également recensé la création de 42 nouveaux avant-postes illégaux.

Environ 750 000 colons israéliens vivent dans 194 colonies illégales et 400 avant-postes illégaux à travers la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est occupée, selon des chiffres palestiniens.