Jijel: Parachèvement des travaux de restauration des établissements scolaires touchés par les incendies
La restauration des établissements scolaires touchés par les incendies enregistrés dernièrement dans la wilaya de Jijel a été achevée mardi, a affirmé Hamza Chenaoua, directeur local des équipements publics.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des autorités supérieures de l’Etat relatives à la réhabilitation et la restauration des équipements publics sinistrés par les récents incendies enregistrés dans la wilaya, tous les travaux de restauration des établissements scolaires ont été achevés avant leur équipement.
- Chenaoua a ajouté que les travaux de restauration effectués ont inclus la peinture des classes et la restauration des portes et fenêtres de 27 établissements (24 écoles primaires et 3 CEM).
Ces établissements scolaires seront entièrement prêts lors de l’actuelle rentrée scolaire, à l’il indiqué.
De son côté, le directeur local de l’éducation, Saâd Kisra, a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une rentrée scolaire réussie.
La direction de la culture et des arts de la wilaya a formulé un appel aux plasticiens de la wilaya pour contribuer à la réalisation de fresques et à l’embellissement des écoles sinistrées en prévision de la rentrée scolaire sous le slogan ”car le pinceau et les couleurs contribuent à atténuer les maux et relancer l’espoir”.