Jijel: Parachèvement des travaux de restauration des établissements scolaires touchés par les incendies

La restauration des établissements scolaires touchés par les incendies enregistrés dernièrement dans la wilaya de Jijel a été achevée mardi, a affirmé Hamza Chenaoua, directeur local des équipements publics.

Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des autorités supérieures de l’Etat relatives à la réhabilitation et la restauration des équipements publics sinistrés par les récents incendies enregistrés dans la wilaya, tous les travaux de restauration des établissements scolaires ont été achevés avant leur équipement.

Chenaoua a ajouté que les travaux de restauration effectués ont inclus la peinture des classes et la restauration des portes et fenêtres de 27 établissements (24 écoles primaires et 3 CEM).

Ces établissements scolaires seront entièrement prêts lors de l’actuelle rentrée scolaire, à l’il indiqué.

De son côté, le directeur local de l’éducation, Saâd Kisra, a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une rentrée scolaire réussie.

La direction de la culture et des arts de la wilaya a formulé un appel aux plasticiens de la wilaya pour contribuer à la réalisation de fresques et à l’embellissement des écoles sinistrées en prévision de la rentrée scolaire sous le slogan ”car le pinceau et les couleurs contribuent à atténuer les maux et relancer l’espoir”.