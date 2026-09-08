Haaretz: “Bin Zayed, aurait averti Netanyahu 10 jours avant le 7 octobre”

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aurait averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, environ dix jours avant le 7 octobre 2023, qu’« une attaque serait menée depuis la bande de Gaza ».

Dans une enquête publiée par le quotidien israélien Haaretz, basée sur de nombreuses sources et hauts responsables, il est rapporté que le dirigeant des EAU aurait eu une conversation téléphonique de 45 minutes avec Netanyahu à la fin du mois de septembre 2023.

Selon l’article, qui cite directement le conseiller de Bin Zayed et indique que trois hauts responsables étrangers avaient été informés de cette conversation téléphonique, le dirigeant émirati aurait averti le Premier ministre israélien que l’ancien chef du Hamas, Yahya Sinwar, préparait une attaque de grande ampleur contre Israël depuis la bande de Gaza. Netanyahu n’aurait toutefois pas transmis cette information aux responsables de la sécurité et n’aurait pris aucune mesure préventive, affirme le journal.

الصحف والحسابات العبرية والسياسيون ينفجرون غضبًا جراء الكشف الذي نشرته بداية صحيفة “هآرتس” العبرية، والذي أثار هجومًا كبيرًا ضد نتنياهو قبل فترة قصيرة من الانتخابات. هارتس : قبل أسبوع ونصف من 7 أكتوبر 2023، اتصل رئيس الإمارات محمد بن زايد بنتنياهو وأبلغه خلال مكالمة استمرت نحو… pic.twitter.com/LSRG5GETyb — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 8, 2026

L’article soutient que Bin Zayed aurait averti Netanyahu que l’action envisagée par Sinwar, susceptible d’entraîner des effusions de sang en Israël, serait d’une ampleur suffisante pour déstabiliser la région et porter atteinte aux accords d’Abraham conclus entre Israël et les pays arabes.

Le dirigeant des EAU aurait été informé des intentions de Sinwar à la suite d’une mise en garde , alors que les négociations sur un échange de prisonniers menées à cette époque n’avaient pas progressé, selon l’article. Sinwar aurait averti que les Israéliens « devraient en subir les conséquences » s’ils ne parvenaient pas à un accord, qu’il préparait une opération spectaculaire et aurait déclaré : « Dites-leur de s’attendre à un tremblement de terre. »

Selon le journal, bien que l’information ait été communiquée au Shin Bet à la mi-septembre 2023, le service de renseignement n’aurait pas réagi, estimant que la menace ne justifiait pas de mesures particulières. C’est à la suite de cela que Bin Zayed aurait décidé de s’entretenir avec Netanyahu.

L’article affirme que Netanyahu aurait minimisé cette mise en garde et aurait anticipé une attaque en provenance non pas de Gaza, mais de Cisjordanie. Il est également rapporté que, malgré une mise en garde formulée le 1er octobre 2023 par Ronen Bar, alors directeur du Shin Bet, appelant à prendre des mesures contre le Hamas, Netanyahu n’aurait pris aucune décision à ce sujet et n’aurait pas informé les services de renseignement de sa conversation téléphonique avec le dirigeant des EAU.

Un haut responsable du Shin Bet, cité par Haaretz, a déclaré que, s’ils avaient eu connaissance des avertissements adressés au Premier ministre Netanyahu, ils auraient pu accorder davantage d’importance aux menaces de Sinwar et comprendre la raison pour laquelle le Hamas s’était brusquement retiré des négociations sur un échange de prisonniers.

Le bureau du Premier ministre israélien a toutefois démenti l’article et rejeté l’affirmation selon laquelle Netanyahu aurait eu un entretien avec le dirigeant des EAU, Mohammed bin Zayed.