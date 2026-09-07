Ligue arabe: Attaf participe aux travaux du Conseil au Caire

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche soir, au Caire pour participer aux travaux de la 166e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, prévue lundi, indique un communiqué du ministère.

«En marge des travaux de cette session, le ministre d’Etat participera à la réunion de la Commission ministérielle arabe chargée de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville occupée d’El Qods», ajoute la même source.