FAF: Brahim Hamdani nommé sélectionneur national

Le Bureau fédéral a officialisé la nomination de Brahim Hamdani au poste de sélectionneur national. Le nouveau patron de la barre technique des Verts sera secondé par l’ancien capitaine Antar Yahia, nommé entraîneur adjoint.

Pour compléter ce staff, l’ex-international Moussa Saïb effectue son retour dans le giron du football national en qualité de manager général de l’équipe première.

Enfin, la direction de la sélection des moins de 20 ans (U20) a été confiée à Hocine El Orfi, s’inscrivant ainsi dans le cadre de la restructuration globale des équipes nationales par la FAF.