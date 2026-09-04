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Oran: Saisie de 228 kg de cocaïne et arrestation de 20 suspects

Echoroukonline
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Oran: Saisie de 228 kg de cocaïne et arrestation de 20 suspects

Les éléments de la 20e Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont saisi un camion transportant 228 kg de drogues dures (cocaïne), a indiqué vendredi un communiqué du pôle pénal spécialisé près le tribunal d’Oran.

Selon le procureur de la République près ce pôle, le chauffeur du camion, dénommé Nouri Abdelmadjid Tahar, âgé de 28 ans, a pris la fuite après l’opération de saisie, effectuée le 25 août dernier.

L’enquête préliminaire, menée par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya d’Oran, a permis l’arrestation de 20 personnes, ainsi que la saisie de 46 véhicules de différentes marques, précise la même source.

Les mis en cause ont été présentés jeudi devant le parquet de la République et font l’objet d’une information judiciaire pour “importation, détention, transport, stockage et acquisition illicites de drogues dures au sein d’un groupe criminel organisé transnational, susceptibles de causer de graves dommages à la santé publique”, ainsi que pour “contrebande d’une gravité telle qu’elle menace la santé publique” et “blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel”.

Après leur audition par le juge d’instruction, celui-ci a ordonné leur placement en détention provisoire, conclut le communiqué.

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