Remise la semaine prochaine des décisions d’indemnisation des habitations

Le secrétaire général de la wilaya, chargé de la gestion des affaires de la wilaya, Said Yahiaoui, a indiqué, à l’issue d’une visite effectuée aujourd’hui dans la commune de Toudja, que l’opération de recensement des habitations endommagées par les feux de forêts est “totalement achevée”, et que les décisions d’attribution des indemnisations sont toutes signées.

M. Yahiaoui a précisé que les enveloppes financières destinées à l’indemnisation des habitations touchées, sont “disponibles” et que leur versement pour les concernés est prévu dès la semaine prochaine, assurant que l’indemnisation touchera l’ensemble des communies et villages touchés.

Le même responsable a ajouté que le recensement a touché également les équipements électroménagers et le mobilier, qui seront aussi indemnisés, réitérant la volonté de l’Etat de prendre en charge l’ensemble des préoccupations des sinistrés.Concernant les établissements scolaires touchés, M. Yahiaoui a souligné qu’ils seront prêts avant le 15 septembre courant, une fois les travaux de réhabilitation achevés.

Le même responsable s’est rendu à Achlouf et Tala Hiba, deux villages de la commune de Toudja, où il a constaté les dommages occasionnés à plusieurs infrastructures et réseaux relevant des différents secteurs, insistant sur leur réhabilitation et leur mise en service dans les meilleurs délais, afin d’assurer la continuité des services publics au profit des citoyens.