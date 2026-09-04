Installation de Mohand Bourai à la tête de la Banque d’Algérie

Le ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de passation de pouvoirs à M. Mohand Bourai, nommé gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), en remplacement de M. Lebbou. La cérémonie de passation de pouvoirs s’est déroulée au siège de la BA, en présence de cadres de cette institution.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Lebbou a déclaré que “le président de la République m’a chargé de procéder à la passation de pouvoirs à M. Mohand Bourai, en sa qualité de gouverneur de la Banque d’Algérie, à compter de ce jour”.

Bourai a, de son côté, exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la République pour la confiance qu’il a placée en sa personne, ainsi que pour la grande responsabilité qu’il lui a confiée à la tête d’un organisme souverain.

Il a réaffirmé son engagement à “travailler avec l’ensemble des parties prenantes de la scène bancaire et financière, afin d’accompagner la dynamique économique que connaît le pays”.

A noter, M. Bourai avait occupé le poste de président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) et avait également exercé les fonctions de Directeur général de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).