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Interdiction du voile en France

Édouard Philippe juge « dangereuse » et « inconstitutionnelle » la proposition du RN

Echoroukonline
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Édouard Philippe juge « dangereuse » et « inconstitutionnelle » la proposition du RN

Édouard Philippe a vivement critiqué, mercredi, la volonté du Rassemblement national (RN) d’interdire le port du voile en France, jugeant une telle mesure « dangereuse », « inconstitutionnelle » et « pas applicable ».

Interrogé au micro de France Inter, le candidat d’Horizons à l’élection présidentielle a déclaré qu’il pouvait « ne pas être à l’aise avec le port du voile », tout en rejetant le principe d’une interdiction.

« Je peux ne pas être à l’aise avec le port du voile (…) mais je pense que cette mesure est dangereuse et totalement illégitime », a déclaré l’ancien Premier ministre.

L’ancien Premier ministre a également insisté sur les conséquences qu’aurait, selon lui, une telle mesure sur les relations avec les Français musulmans.

« Je ne veux pas rentrer dans une confrontation avec mes compatriotes français de confession musulmane », a-t-il poursuivi.

Édouard Philippe a enfin estimé que la proposition portée par le RN était « dangereuse », « inconstitutionnelle » et « pas applicable ».

« Cette mesure (…) est mauvaise, je la combats », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent après que le député RN Jean-Philippe Tanguy a affirmé sur BFMTV que son parti entendait « sanctionner le port du voile » islamique par une amende en cas d’arrivée au pouvoir, provoquant une énorme polémique et suscitant condamnation dans la sphère politique.

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