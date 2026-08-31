Le Président de la République s’entretient par téléphone avec son homologue du Niger

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, ce lundi par téléphone avec son frère, le président de la République du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani, afin de s’enquérir de la situation dans le Niger frère, indique un communiqué de la présidence de la République.

Selon la même source, « le président de la République a remercié et félicité son frère, le président nigérien, pour les efforts déployés ayant permis de déjouer une tentative de déstabilisation du Niger ».

De son côté, précise le même document, « le président Abdourahamane Tiani a rassuré son frère, le président de la République, en lui affirmant que la situation était sous contrôle total. Il l’a également remercié pour le soutien et la solidarité de l’Algérie sœur envers le Niger et son peuple. »

A cette occasion, « le président de la République a réaffirmé à son frère Abdourahamane Tiani que l’Algérie restera toujours aux côtés du Niger frère, de son peuple et de ses institutions, et qu’elle continuera à le soutenir dans tous les domaines et en toutes circonstances ».

Enfin, les deux présidents ont également évoqué l’état d’avancement des projets communs décidés lors de la dernière visite du président Abdourahamane Tiani en Algérie, lesquels constituent un puissant levier de développement pour le Niger frère.