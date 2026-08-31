Incendies: Réparation de plus de 35 km de réseau électrique à Skikda

La direction de la distribution de l’électricité et du gaz, relevant du groupe Sonelgaz, a réparé et remis en état plus de 35 km de réseau électrique endommagés par les feux de forêt enregistrés la semaine dernière dans la wilaya de Skikda, a indiqué, ce lundi, le directeur local de la distribution, Abdelouahad Hemaz.

Le responsable a précisé que les incendies qui ont touché certaines zones de la wilaya ont occasionné des dommages aux réseaux de moyenne et de basse tension sur une distance de plus de 35 km.

Le réseau électrique a été affecté, selon la même source, dans plusieurs communes telles qu’Oum Toub, Filfila, Bekhouche-Lakhdar, Benazzouz, Djendel Saâdi-Mohamed, Ouled Hbaba, Ain Bouziane, Azzaba, Hammadi-Krouma et El Hadaïk.

Hemaz a affirmé que la direction de la distribution a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour une prise en charge optimale et rapide des dommages causés au réseau électrique, avant de souligner que 13 équipes d’intervention ont été déployées, soutenues par les équipements de 18 entreprises agréées.

APS