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JM Tarente-2026: Les «Verts» sacrés après leur victoire face à la Tunisie

Echoroukonline
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JM Tarente-2026: Les «Verts» sacrés après leur victoire face à la Tunisie

La sélection algérienne de football des U-21 a décroché la médaille d’or aux Jeux méditerranéens-2026 (JM-2026) actuellement en cours à Tarente (Italie), après sa victoire 2-0 (mi-temps: 1-0) contre son homologue tunisienne, en finale du tournoi, disputée dimanche soir.

Les buts des «Verts» ont été inscrits par l’excellent Benahmed Kohili, qui a commencé par ouvrir le score à la première minute de jeu d’un tir puissant des 25 mètres, avant de revenir à la charge à la 82e, pour doubler la mise sur penalty.

Il s’agit du deuxième sacre de l’Algérie dans le tournoi de football des JM, après celui de 1975 obtenu à domicile, grâce à l’ancienne génération dorée, comportant entre autres le virevoltant ailier droit Omar Betrouni.

Le football offre à l’Algérie sa troisième médaille d’or dans cette édition 2026 des JM, après Abdelkrim Fergat en lutte gréco-romaine et Dris Messaoud Redouane en judo.

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