Le roi Harald V de Norvège meurt à 89 ans

Le roi de Norvège Harald V est décédé vendredi à l’âge de 89 ans, a annoncé le Palais royal.

Le roi est « décédé paisiblement » à l’Hôpital national d’Oslo à 6h35, heure locale (04h35 GMT), selon le Palais royal.

Le drapeau royal du palais a été mis en berne après l’annonce du décès.

Harald avait été admis à l’hôpital le 17 août après avoir subi un examen médical.

Le Palais royal avait ensuite indiqué qu’il recevait un traitement à base de cortisone pour une anémie hémolytique, une maladie du sang qui avait entraîné une accumulation de liquide dans son organisme.

Son état de santé s’est détérioré après qu’il a développé une infection bactérienne dans son sang, d’après le radiodiffuseur public norvégien NRK.

Le prince héritier Haakon a immédiatement succédé à son père en tant que monarque de Norvège, conformément aux règles constitutionnelles du pays.

Le gouvernement devrait rencontrer le nouveau roi lors d’un Conseil d’État extraordinaire au Palais royal. Son nom royal sera annoncé à l’issue de cette réunion.

Le nouveau monarque est également tenu, en vertu de la Constitution norvégienne, de prêter serment devant le Parlement. La Norvège n’organise pas de cérémonie de couronnement.

Harald était monté sur le trône le 17 janvier 1991, à la suite du décès de son père, le roi Olav V, et était resté chef de l’État norvégien pendant plus de 35 ans.

Il était le monarque régnant le plus âgé d’Europe au moment de son décès.