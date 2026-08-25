Canicule annoncée mercredi et jeudi sur plusieurs wilayas

Une vague de chaleur affectera, mercredi et jeudi, plusieurs wilayas du pays avec des températures pouvant atteindre 49 degrés, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis mardi par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», la vague de chaleur touchera les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier et El Oued où les températures maximales oscilleront entre 48 et 49 degrés et les minimales entre 32 et 36 degrés, durant la validité du BMS, mercredi et jeudi, précise la même source.

La canicule touchera également les wilayas de Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, M’sila, Mila, Constantine, Souk Ahras et Batna avec des températures maximales situées entre 43 et 45 degrés et des minimales entre 26 et 32 degrés.

Les wilayas de Tizi-Ouzou, Aïn Defla, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma sont également concernées par la canicule avec des températures maximales situées entre 44 et 46 degrés, atteignant localement 47 à 48 degrés et des minimales entre 28 et 34 degrés, durant la validité du BMS, mercredi et jeudi.