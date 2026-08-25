Le décret présidentiel portant création du «Prix d’Algérie de la biographie du prophète El Khalida» publié dans le Journal officiel

Le décret présidentiel portant création du Prix du président de la République intitulé «Prix d’Algérie de la biographie du prophète El Khalida», a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel.

Institué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par décret présidentiel, «ce Prix vise la motivation à l’étude de la biographie de notre maître Mohamed (paix et salut sur Lui) et ses bonnes qualités morales, à encourager la mémorisation et la compréhension du noble texte prophétique par les différentes catégories d’âge de la société et à inculquer les valeurs prophétiques, en particulier chez les jeunes générations», selon le décret.

Il est également mentionné que ce Prix «vise à mettre en exergue l’intérêt de l’Etat et l’attachement des Algériens à la biographie du prophète et au noble texte prophétique».

Le Prix, qui est décerné aux lauréats du concours de la biographie El Khalida du prophète, comprend «un concours national annuel d’encouragement destiné aux jeunes mémorisateurs du noble texte prophétique, un concours national annuel de mémorisation du noble texte prophétique et un concours international, organisé tous les trois ans, dédié à la mémorisation du noble texte prophétique».

Le décret note également qu’il est organisé «une semaine nationale de la noble biographie du prophète à l’issue de laquelle le Prix est décerné à l’occasion de Moharram, le mois de «Al Hidjra bénie»«.

Le texte note que le Prix consiste en la remise aux lauréats d’un «certificat de mérite et une récompense financière» dont le montant est fixé comme suit : pour la catégorie des jeunes mémorisateurs au concours d’encouragement (mémorisation de 100 textes prophétiques avec identification du rapporteur), il est décerné une récompense de 500.000 DA pour le 1er lauréat, 350.000 DA pour le 2e lauréat et 200.000 DA pour le 3e lauréat.

Pour la catégorie des mémorisateurs adultes au concours national, il est décerné pour la mémorisation de 400 textes prophétiques avec identification du rapporteur, 1.000.000 DA pour le 1er lauréat, 750.000 DA pour le 2e lauréat et 500.000 DA pour le 3e lauréat.

S’agissant de la catégorie des mémorisateurs adultes au concours international, il est décerné pour la mémorisation de 400 textes prophétiques avec identification du rapporteur, 3.250.000 DA pour le 1er lauréat, 2.500.000 DA pour le 2e lauréat et 1.500.000 DA pour le 3e lauréat.

Le décret précise que «le concours pour l’obtention du prix est ouvert par arrêté du ministre chargé des Affaires religieuses, qui en fixe les conditions et les modalités de participation», ajoutant qu’il est créé «des commissions de jurys du Prix dans le domaine de la mémorisation du noble texte prophétique, composées de compétences nationales et internationales, choisies parmi les chercheurs dans le domaine du texte prophétique et de la biographie du prophète».