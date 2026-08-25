Des tirs d’artillerie israéliens touchent le sud du Liban

Malgré un accord avec les États-Unis

Les forces de l’occupant sioniste ont mené mardi tôt dans la matinée une frappe aérienne et des tirs d’artillerie dans le sud du Liban, tout en érigeant de nouvelles barrières en terre dans la région, dans ce qui constitue la dernière violation en date d’un accord-cadre négocié par les États-Unis, selon les médias libanais.

Des avions de guerre israéliens ont frappé le lit du fleuve Litani, en contrebas du monastère de Deir Mar Mima, dans la localité de Deir Mimas, vers 4 heures du matin, , selon l’Agence nationale d’information (NNA), l’agence de presse officielle libanaise.

Par ailleurs, la localité de Markaba, dans le district de Marjayoun, a été la cible de tirs d’artillerie israéliens, tandis que des véhicules militaires israéliens ont été aperçus en mouvement dans la localité, a indiqué l’agence.

Selon la NNA, les forces israéliennes stationnées à Kfar Kila et Tall al-Nahhas avaient érigé une barrière en terre au niveau du carrefour Deir Mimas-Burj al-Muluk-Kfar Kila en direction de Tall al-Nahhas, à environ 150 mètres (492 pieds) des habitations de Burj al-Muluk.

Les forces israéliennes ont érigé une autre barrière en terre au niveau du carrefour Deir Mimas-Burj al-Muluk-Houra en direction de la zone de Houra, a-t-elle ajouté.

Ces violations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et le Liban après le déclenchement d’une nouvelle série d’hostilités le 2 mars.

Israël a lancé d’importantes attaques contre le Liban depuis le 2 mars, affirmant qu’elles visaient le Hezbollah, tandis que le groupe a riposté par des attaques contre Israël, mettant de fait fin au cessez-le-feu qui était en vigueur depuis novembre 2024.

Les efforts diplomatiques menés par les États-Unis ont abouti à la signature en juin d’un accord-cadre entre Israël et le Liban, prévoyant un retrait progressif d’Israël de l’ensemble des territoires libanais occupés, en échange du déploiement de l’armée libanaise dans ces zones et du désarmement des groupes armés.