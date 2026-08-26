Immatriculation des véhicules: Sayoud évalue le nouveau système et renforce son suivi sur le terrain

Le nouveau système d’information national d’immatriculation des véhicules (SINIV) fait l’objet d’un suivi renforcé du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

« Le ministre a présidé une séance de travail consacrée à l’évaluation de ce système, en présence des directeurs de la réglementation et des affaires générales de plusieurs wilayas », indique ce mercredi un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion, M Sayoud a insisté sur « la nécessité de procéder à un diagnostic précis des insuffisances constatées dans le fonctionnement du système », demandant aux responsables concernés d’identifier les causes des problèmes rencontrés et de proposer les solutions nécessaires afin d’assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens.

Pour le ministre, le règlement de ces difficultés passe également par une meilleure coordination entre les différents niveaux de l’administration. Il a ainsi appelé à renforcer la coopération entre les services centraux et les services locaux, considérant que la circulation de l’information et la remontée rapide des difficultés constituent des conditions essentielles pour améliorer le fonctionnement du dispositif.

Dans cette perspective, le ministre a préconisé l’organisation de rencontres périodiques entre les services centraux et locaux. Ces réunions devront servir d’espace de concertation pour exposer les problèmes rencontrés, suivre leur prise en charge et accélérer la recherche de solutions adaptées.

Au-delà de la seule question technique, le ministre a rappelé la finalité du nouveau système d’information vise, selon lui, « améliorer la qualité du service public et simplifier les démarches administratives. »

« Ce système numérique nouveau doit constituer un outil efficace pour moderniser le service public, faciliter les procédures et rapprocher l’administration du citoyen », a-t-il souligné.