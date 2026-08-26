Un mort et neuf blessés dans une collision entre une voiture et un bus à Blida

Un accident de la circulation survenu ce mercredi matin dans la wilaya de Blida a fait un mort et neuf blessés, selon un bilan provisoire communiqué par la Protection civile, précisant que la collision a impliqué une voiture et un minibus de transport de travailleurs sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la commune de Beni Mered, dans la daïra d’Ouled Yaïch.

Selon la même source, les secours de la Protection civile sont intervenus à 7h42 pour prendre en charge les victimes de cet accident en leur prodiguant les premiers, avant leur évacuation vers l’hôpital local.

La Protection civile précise que l’intervention était toujours en cours au moment de la diffusion de son communiqué. Le bilan communiqué demeure donc provisoire et pourrait être appelé à évoluer en fonction de l’état de santé des personnes blessées.