Renouvellement des autobus de voyageurs: Voici les wilaya concernées

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant renouvellement du parc national de transport avec 10.000 autobus, sous la supervision et le suivi du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud.

Après une première phase ayant concerné les wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba, la deuxième phase concerne 16 wilayas, à savoir: Chlef, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Saïda, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mascara, Boumerdes, Aïn Defla, Batna, Biskra, Djelfa, Skikda, El Tarf et El Oued, précise le communiqué.

Cette démarche entre dans le cadre du programme national visant à renforcer et à renouveler le parc de transport public, à renforcer les lignes de transport par des autobus modernes répondant aux besoins des citoyens et à améliorer la qualité du transport urbain et suburbain à travers l’ensemble des wilayas du pays, conclut le ministère.