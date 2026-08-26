Renouvellement des autobus de voyageurs: Voici les wilaya concernées
L’opération de renforcement et de renouvellement du parc de transport urbain et suburbain par de nouveaux autobus se poursuit dans sa deuxième phase qui concerne 16 wilayas, à travers la distribution d’autobus modernes de différentes capacités répondant aux normes en vigueur, en vue d’améliorer les conditions de transport et la qualité du service offert aux citoyens, indique mardi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant renouvellement du parc national de transport avec 10.000 autobus, sous la supervision et le suivi du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud.
Après une première phase ayant concerné les wilayas d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba, la deuxième phase concerne 16 wilayas, à savoir: Chlef, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Saïda, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mascara, Boumerdes, Aïn Defla, Batna, Biskra, Djelfa, Skikda, El Tarf et El Oued, précise le communiqué.
Cette démarche entre dans le cadre du programme national visant à renforcer et à renouveler le parc de transport public, à renforcer les lignes de transport par des autobus modernes répondant aux besoins des citoyens et à améliorer la qualité du transport urbain et suburbain à travers l’ensemble des wilayas du pays, conclut le ministère.