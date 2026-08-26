Pakistan: 14 nouveaux-nés meurent dans un incendie d’un hopital

Au moins 14 nouveau-nés sont morts mercredi après qu’un incendie s’est déclaré dans une nurserie d’un important hôpital public de la capitale pakistanaise, Islamabad, selon des responsables.

L’incendie s’est déclaré vers 7h00, heure locale (02h00 GMT), au troisième étage du service de santé maternelle et infantile du Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), où 15 bébés étaient pris en charge.

L’administration d’Islamabad avait initialement indiqué que l’incendie avait été maîtrisé peu après son déclenchement et que 14 bébés grièvement brûlés avaient été transférés dans une unité de soins intensifs.

Le bureau du Premier ministre Shehbaz Sharif a par la suite confirmé les décès.

La porte-parole du PIMS, Dr Aneeza Jalil, a déclaré que l’incendie semblait avoir été provoqué par un court-circuit, selon le quotidien pakistanais Dawn. D’après d’autres médias locaux, un dysfonctionnement du système de climatisation de l’hôpital pourrait être à l’origine du sinistre.

Sharif a exprimé sa profonde tristesse après ces décès et ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête sur l’incident.