Sayoud s’enquiert à Bejaia et à Jijel des conditions de prise en charge des blessés suite aux incendies

Dans une déclaration à la presse sur place, M. Sayoud a indiqué que les services de la Protection civile ont enregistré aujourd’hui le déclenchement de 154 incendies à travers le territoire national dont 36 dans la wilaya de Béjaïa, parmi lesquels 18 ont été maîtrisés jusqu’à présent.

Il a déclaré qu’il se trouvait dans la wilaya de Béjaïa pour partager cette épreuve avec les habitants de cette wilaya, à l’instar des différentes régions du pays, touchées par les incendies

Le ministre a ajouté que le bilan des incendies déclarés aujourd’hui à travers le territoire national est “lourd”, précisant que “12 décès ont été enregistrés : 5 à Jijel, 3 à Tizi Ouzou et 4 dans la wilaya de Béjaïa”.

M. Sayoud s’est recueilli à la mémoire des victimes, relevant le recensement de 54 cas de brûlures à l’hôpital de Souk El Tenine dont 6 sont dans un état grave et se trouvent actuellement en soins intensifs, un autre est au bloc opératoire, tandis que les autres sont soit sous surveillance médicale, soit ont quitté l’établissement.

M. Sayoud a également souligné que les éléments de la Protection civile ont réussi à maîtriser les incendies déclarés aujourd’hui dans les wilayas de Skikda, El Tarf, Bouira, Tizi Ouzou et Tébessa, notant que des feux restent actifs dans les wilayas de Béjaïa (18 incendies) et de Jijel au niveau de 12 communes.

A cette occasion, le ministre a salué les efforts de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale, des forces de sécurité, des autorités locales et de la société civile déployés pour faire face à la situation ajoutant que “l’Algérie donne à chaque fois une leçon de solidarité, comme ce fut le cas lors des incendies de fin juillet et début août à Guelma, Sétif et dans d’autres wilayas”.

Le ministre a affirmé que cette “cohésion a permis d’éviter un bilan encore plus lourd”.

Par ailleurs, M. Sayoud a fait part de l’évacuation de dizaines de familles des régions touchées par les incendies.

M. Sayoud est arrivé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mercredi soir dans la wilaya de Béjaïa afin de s’enquérir sur le terrain du déroulement des opérations d’extinction des incendies qui se sont déclarés dans certaines communes de la wilaya, des efforts des équipes d’intervention ainsi que de l’état de santé des blessés.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports est accompagné du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, du Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, et du Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourelaf.