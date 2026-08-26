Crues au Népal : 384 touristes portés disparus

Au moins 384 touristes et voyageurs étaient portés disparus mercredi après que de fortes crues soudaines ont provoqué des coulées de boue près de la frontière entre le Népal et la Chine, tandis que huit personnes ont été confirmées mortes, selon l’Office du tourisme du Népal.

L’incident s’est produit vers 8h30 heure locale , selon l’Office, qui a indiqué que les touristes étaient « portés disparus dans les zones touchées ».

D’importantes opérations de recherche et de secours ont été lancées des deux côtés de la frontière.

Les autorités « s’efforcent de vérifier où se trouvent les touristes et voyageurs qui se trouvaient dans les zones touchées ou qui les traversaient, ainsi que leur état de sécurité », a indiqué l’Office dans un communiqué.

Parmi les personnes portées disparues figurent des ressortissants du Népal, de l’Inde, du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud, de l’Australie et des Pays-Bas, tandis que la nationalité de nombreuses autres personnes n’a pas encore été confirmée.

La police népalaise a indiqué que huit corps avaient été retrouvés dans les districts de Nuwakot et Dhading.

Des postes de police, des bureaux de douane et plusieurs habitations privées ont été emportés, tandis que les autorités craignent que d’autres personnes soient toujours portées disparues.

D’après l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, la coulée de boue avait frappé près du poste de Gyirong, un important point de passage terrestre reliant les deux pays, dans la région autonome chinoise du Xizang, également appelée Tibet.

Des personnes pourraient être portées disparues, selon l’agence.

« La catastrophe a coupé les routes menant au poste du côté chinois, ainsi que les communications et l’approvisionnement en électricité », a rapporté Xinhua, citant le bureau de gestion des urgences du district de Gyirong, dans la ville de Xigaze.

Des alertes d’urgence ont été émises pour les communautés situées en aval, jusqu’à Chitwan, un district frontalier de l’Inde.