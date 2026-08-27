Le Président de la République annonce un deuil de trois jours

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce jeudi un message de condoléances aux familles des victimes des incendies qui ont touché certaines wilayas du centre et de l’est du pays. En voici le texte intégral:

« Le cœur est meurtri de douleur et l’âme accablée de tristesse par le drame que représente la perte de plusieurs de nos concitoyens dans les incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas du centre et de l’est de notre chère patrie.

Nous traversons tous une période difficile, durant laquelle les flammes ont surpris nos concitoyens, alors même que nous avions entamé l’indemnisation des personnes sinistrées par de précédents foyers qui avaient été maîtrisés. Face à cette immense tragédie, je ne peux que m’incliner avec recueillement devant la mémoire de nos concitoyens que nous avons perdus dans ce drame, priant pour le repos de leurs âmes et implorant Dieu de nous accorder la patience nécessaire face à cette épreuve.

J’adresse également mes plus sincères condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées par cette tragédie qui nous a tous frappés. Je prie Dieu Tout-Puissant d’accueillir les défunts dans Son infinie miséricorde et Son généreux pardon, de les compter parmi les martyrs et les vertueux, d’inspirer à leurs proches ainsi qu’à tous ceux qui les ont connus patience et réconfort, et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés.

Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu.

Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournons.

À la suite de ce drame, j’annonce un deuil national de trois jours, à compter d’aujourd’hui, durant lesquels les drapeaux nationaux seront mis en berne sur l’ensemble du territoire national. Toutes les manifestations festives ainsi que les compétitions sportives nationales seront annulées. »