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Décès de la journaliste de la Télévision algérienne Wassila Bouchareb

Dr.IDRISS REBOUH
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Décès de la journaliste de la Télévision algérienne Wassila Bouchareb

La journaliste de l’Etablissement public de télévision (EPTV), Wassila Bouchareb, est décédée ce jeudi à Alger à l’âge de 58 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de l’établissement.

La défunte a entamé son parcours professionnel à la direction de la Production de l’EPTV, avant de rejoindre la direction de l’Information, puis la chaîne Canal Algérie, où elle s’est spécialisée dans les questions économiques et politiques, tout en assurant la couverture d’événements importants sur la scène nationale et à l’étranger. La défunte sera inhumée dans sa ville natale à Batna.

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