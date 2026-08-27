La bataille contre les incendies se poursuit avec 147 foyers éteints et 46 autres encore actifs dans 13 wilayas

La lutte contre les incendies de végétation se poursuit sur plusieurs fronts à travers le pays. À 7 heures, ce jeudi, 46 incendies restaient encore en cours dans 13 wilayas, selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), précisant que depuis le début de cette nouvelle vague de feux, 193 incendies ont été enregistrés, dont 147 ont déjà été maîtrisés.

Les wilayas de Jijel, Béjaïa et Skikda figurent parmi les plus touchées, avec sept incendies chacune encore recensés. À Jijel, les flammes ont gagné plusieurs communes, notamment Ouled Yahia Khadrouche, Texenna, Ziama Mansouriah, Sidi Maârouf et Chekfa.

Face à l’ampleur de la situation, les secours ont déployé d’importants moyens terrestres et aériens. Des hélicoptères Mi-26 ainsi que plusieurs avions bombardiers d’eau AT-802 et BE-200 ont été engagés pour appuyer les équipes au sol.

La mobilisation est également intense à Béjaïa, où plusieurs communes, dont Darguina, Fenaïa Ilemathen, El Kseur, Aokas et Tichy, sont concernées par les incendies. Des moyens aériens ont été dépêchés sur les zones les plus difficiles d’accès afin de renforcer les opérations d’extinction.

À Skikda, El Tarf, Tizi Ouzou, Annaba et Guelma, les interventions se poursuivent également, tandis que plusieurs autres foyers restent actifs à Mila, Tébessa, Constantine, Tissemsilt, Souk Ahras et Sétif.

Sur le terrain, les agents de la Protection civile restent pleinement engagés dans une course contre les flammes. Les moyens humains et matériels sont concentrés sur les foyers les plus menaçants, alors que les opérations d’extinction se poursuivent sans relâche. Le bilan demeure provisoire et devrait évoluer en fonction de la progression des interventions et de la situation sur le terrain.