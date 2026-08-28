-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le Premier ministre à Jijel pour s’enquérir sur le terrain de la situation consécutive aux incendies

Echoroukonline
  • 16
  • 0
Le Premier ministre à Jijel pour s’enquérir sur le terrain de la situation consécutive aux incendies

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi, dans la wilaya de Jijel, pour s’enquérir, sur le terrain, de la situation consécutive aux incendies ayant touché la wilaya, indique un communiqué des services du Premier ministre.

“Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi, dans la wilaya de Jijel, pour s’enquérir, sur le terrain, de la situation consécutive aux incendies ayant touché la wilaya, suivre les opérations d’intervention et d’extinction, et s’enquérir des conditions de prise en charge des victimes, des blessés et des sinistrés, ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les effets de ces incendies”, lit-on dans le communiqué.

Le Premier ministre est accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.

APS

Articles en Relation
Renouvellement des autobus de voyageurs: Voici les wilaya concernées

Renouvellement des autobus de voyageurs: Voici les wilaya concernées

Un mort et neuf blessés dans une collision entre une voiture et un bus à Blida

Un mort et neuf blessés dans une collision entre une voiture et un bus a Blida

Canicule annoncée mercredi et jeudi sur plusieurs wilayas

Canicule annoncée mercredi et jeudi sur plusieurs wilayas

Pakistan: 14 nouveaux-nés meurent dans un incendie d’un hopital

Pakistan: 14 nouveaux-nés meurent dans un incendie d’un hopital

Sayoud s’enquiert à Bejaia et à Jijel des conditions de prise en charge des blessés suite aux incendies

Sayoud s’enquiert a Bejaia et a Jijel des conditions de prise en charge des blessés suite aux incendies

Crues au Népal: 384 touristes portés disparus

Crues au Népal: 384 touristes portés disparus

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus