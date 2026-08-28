Le Premier ministre à Jijel pour s’enquérir sur le terrain de la situation consécutive aux incendies

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi, dans la wilaya de Jijel, pour s’enquérir, sur le terrain, de la situation consécutive aux incendies ayant touché la wilaya, indique un communiqué des services du Premier ministre.

“Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, jeudi, dans la wilaya de Jijel, pour s’enquérir, sur le terrain, de la situation consécutive aux incendies ayant touché la wilaya, suivre les opérations d’intervention et d’extinction, et s’enquérir des conditions de prise en charge des victimes, des blessés et des sinistrés, ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les effets de ces incendies”, lit-on dans le communiqué.

Le Premier ministre est accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.

APS