Incendies de Bejaia, Jijel et Tizi Ouzou: 12 morts et plusieurs blessés

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a annoncé mercredi soir depuis Béjaïa le décès de 12 personnes consécutivement aux incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas.

Le premier responsable du secteur de l’Intérieur s’est rendu ce soir-là dans la wilaya de Béjaïa, sur instruction du président de la République, afin de superviser sur le terrain les opérations d’extinction des feux qui ravagent la région.

Lors de ce déplacement, il était accompagné du ministre de la Santé, du directeur général de la Sûreté nationale ainsi que du directeur général de la Protection civile.

Selon un bilan communiqué par les services de la Protection civile, pas moins de 131 foyers d’incendie de végétation avaient été recensés mercredi jusqu’à 17h00, touchant principalement l’est du pays.

La wilaya de Béjaïa a enregistré le plus lourd bilan avec 20 incendies, suivie de Tizi Ouzou avec 13 foyers, de Skikda avec 10 sinistres et de Jijel avec 6 feux, d’après la même source.