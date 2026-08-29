Protection civile: Extinction de 118 incendies sur 123 au cours des dernières 24 heures

Les unités de la Protection civile ont réussi à éteindre, au cours des dernières 24 heures, jusqu’à samedi à 07h00, 118 incendies sur les 123 enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Concernant la situation générale des incendies du couvert végétal, des récoltes agricoles, des oasis de palmiers et des bottes de foin, “les services de la Protection civile ont enregistré, au cours des dernières 24 heures jusqu’à ce samedi à 07h00, 123 incendies, dont 118 ont été éteints”, précise la même source.

“Les opérations d’extinction se poursuivent pour les cinq autres dans les wilayas de Jijel (2), Sétif (2) et Tébessa (1)”, ajoute le bilan.

S’agissant du feu de forêt dans la commune de Texenna (wilaya de Jijel), au lieu-dit “Mechtat El Messa”, le bilan fait état de “l’évacuation de certaines familles de leurs habitations à titre préventif, en sus du renforcement des équipes d’intervention par deux avions de type AT-802, avant d’écarter le danger et de permettre le retour des habitants chez eux”.

APS