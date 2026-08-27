Israël va restituer le corps d’un enfant palestinien détenu depuis plus de neuf mois

Israël a décidé de restituer le corps d’un adolescent palestinien de 15 ans, plus de neuf mois après sa mort, a annoncé mercredi une organisation palestinienne.

La Campagne nationale pour la restitution des dépouilles des martyrs palestiniens a indiqué que Jadallah Jihad Jumaa Jadallah, originaire du camp de réfugiés d’Al-Fara’a, à Tubas, avait été tué par des tirs de l’armée israélienne lors d’une opération menée dans le camp le 16 novembre 2025.

Son corps était depuis lors détenu par Israël.

Selon la campagne, cette décision fait suite à une requête déposée en mars devant la Cour suprême israélienne, demandant la restitution de la dépouille de l’adolescent.

Après avoir accordé à plusieurs reprises un délai supplémentaire aux procureurs pour répondre à la requête, la Cour a été informée mercredi que les autorités israéliennes prévoyaient de restituer le corps « dans les prochains jours », sans toutefois préciser de date.

La campagne a dénoncé la détention de la dépouille pendant plus de neuf mois, estimant qu’elle avait privé la famille de son droit de lui faire ses adieux et de l’inhumer.

Dans un bilan publié mercredi à l’occasion de la Journée nationale pour la restitution des dépouilles des martyrs palestiniens, l’organisation a affirmé qu’Israël détenait les restes d’environ 1 700 Palestiniens, dont 799 identifiés.

Parmi les dépouilles identifiées figureraient celles de 81 enfants de moins de 18 ans, de 99 Palestiniens morts dans des prisons israéliennes et de 10 femmes, selon la même source.

La campagne a également indiqué que 256 corps étaient conservés dans des « cimetières des numéros », où les tombes sont identifiées par des numéros plutôt que par les noms des personnes inhumées.

En 2019, la Cour suprême israélienne avait autorisé les autorités à retenir des dépouilles palestiniennes comme moyen de pression dans des négociations. Cette politique a ensuite été étendue aux Palestiniens qu’Israël accuse d’avoir mené des attaques.