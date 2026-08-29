Le Premier ministre survole en hélicoptère les zones touchées par les incendies

Auparavant, le Premier ministre avait rencontré, au Centre culturel de la commune de Djemaâ Beni Habibi, des familles de victimes, auxquelles il a transmis les condoléances du président de la République, tout en les assurant de son soutien et de sa solidarité.

Il a, dans ce cadre, réitéré “l’engagement de l’Etat à les accompagner, à prendre en charge leurs préoccupations et à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour atténuer les effets de cette tragédie”.

Le Premier ministre a également écouté les préoccupations et les besoins des familles des victimes, assurant que “les pouvoirs publics leur accorderont toute l’attention requise et veilleront à leur prise en charge dans les plus brefs délais”.

Un peu plus tôt, le Premier ministre avait assisté, aux côtés de membres du gouvernement, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux funérailles des victimes des incendies enregistrés dans la wilaya de Jijel.

Les funérailles se sont déroulées au cimetière “Dar El-Baka”, dans la localité de Djemaâ Beni Habibi, dans une atmosphère chargée d’émotion, de tristesse et de douleur, en présence des familles des victimes, des autorités locales et d’une foule nombreuse de citoyens venus compatir à la douleur des familles et leur exprimer leur solidarité dans cette pénible épreuve.

Les dépouilles des victimes ont été inhumées dans une profonde émotion et une grande tristesse, une scène poignante qui illustre l’ampleur la douloureuse épreuve qui a frappé les familles et la wilaya de Jijel et témoigne de l’élan de solidarité manifesté à travers les différentes régions du pays.

En cette douloureuse épreuve, le Premier ministre s’est recueilli à la mémoire des victimes de ces incendies, priant Allah Tout-Puissant de les entourer de Sa sainte miséricorde, de les accueillir dans Son vaste paradis et de prêter à leurs proches patience et réconfort.

Il a également imploré Allah Tout-Puissant d’accorder aux blessés un prompt rétablissement et de préserver l’Algérie et son peuple de tout mal.

Pour rappel, le Premier ministre s’est rendu, jeudi, dans la wilaya de Jijel, sur instruction du président de la République, afin de constater sur le terrain la situation consécutive aux incendies enregistrés, de suivre les opérations d’intervention et d’extinction et de s’enquérir des conditions de prise en charge des blessés et des sinistrés ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les effets de ces incendies.

Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.