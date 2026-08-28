BMS: Des vents violents souffleront sur plusieurs wilayas du pays vendredi

Des vents violents atteignant ou dépassant parfois 80 km/h, souffleront sur plusieurs wilayas du pays, durant la journée du vendredi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis jeudi par l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concernera les wilayas d’El Meniaâ, Ghardaïa, Naâma, El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal et M’sila, vendredi de 10h00 à 20h00, la direction des vents étant de Sud à Sud-Est avec une vitesse estimée entre 60/70 km/h et des rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km, ajoute le communiqué.

APS