Ouganda: L’OMS annonce la fin de l’épidémie d’Ebola

L’Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé jeudi via son compte X, la fin de l’épidémie d’Ebola sur le territoire ougandais.

« L’Ouganda a atteint 42 jours depuis la sortie du dernier cas confirmé d’Ebola importé le 16 juillet 2026, sans transmission secondaire documentée associée à ce cas, marquant ainsi la fin de l’épidémie », a déclaré l’OMS.

Depuis la sortie du dernier patient le 16 juillet, aucun nouveau cas associé à cette personne n’a été détecté.

Le délai de 42 jours correspond à deux fois la durée maximale d’incubation du virus. Cette référence permet aux autorités sanitaires de s’assurer qu’aucun nouveau cas lié aux transmissions précédemment identifiées ne s’est déclaré pendant la période de surveillance. La situation ougandaise a notamment fait l’objet d’une attention particulière en raison du dernier cas pris en charge dans le pays, qui avait été importé depuis la République démocratique du Congo.

L’agence onusienne en charge de la santé a félicité « le Gouvernement de l’Ouganda, les travailleurs de la santé, les communautés et les partenaires pour les mesures fortes prises afin de contenir l’épidémie et d’empêcher une propagation plus large ».

D’après l’OMS, « une vigilance soutenue reste essentielle, car la transmission se poursuit dans les zones voisines de la République démocratique du Congo, avec un risque d’importation ».

Pour l’OMS, l’expérience ougandaise montre l’importance d’une réponse rapide face à une épidémie d’Ebola. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé que l’Ouganda avait démontré qu’une action décisive pouvait permettre de maîtriser rapidement ce type d’épidémie.

Depuis la déclaration officielle de l’épidémie, le 15 mai, les autorités ougandaises ont recensé 20 cas confirmés. Parmi eux, 15 avaient été importés de RDC, tandis que cinq autres avaient été contractés localement par des personnes ayant été en contact avec les cas importés, notamment des professionnels de santé. Le bilan fait état de deux décès et de 18 personnes guéries.