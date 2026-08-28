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Le ministère de la Culture et des Arts suspend toutes les activités à caractère festif en solidarité avec les familles des victimes des incendies

Echoroukonline
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Le ministère de la Culture et des Arts suspend toutes les activités à caractère festif en solidarité avec les familles des victimes des incendies

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, jeudi, la suspension de toutes les activités à caractère festif, notamment les festivals et les rendez-vous artistiques, à travers l’ensemble du territoire national, en solidarité avec les familles des victimes, les blessés et les personnes sinistrées par les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, indique un communiqué du ministère.

Sont exclues de cette mesure les “activités culturelles à caractère non festif”, notamment celles pouvant être organisées dans un cadre culturel, éducatif ou de sensibilisation, sans revêtir un caractère festif, tout en tenant compte de la situation générale et des “spécificités locales des régions concernées”, précise le communiqué.

Les festivals et manifestations reportés “seront reprogrammés à des dates ultérieures, en coordination avec les services et organismes concernés”, conformément aux procédures et dispositions réglementaires en vigueur, ajoute le ministère.

APS

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