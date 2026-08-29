Le Premier ministre s’enquiert de l’état des blessés des incendies de Jijel

Hôpital des grands brûlés de Zéralda :

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s’est rendu, vendredi soir, à l’Hôpital des grands brûlés Dr Said-Chibane de Zéralda (Alger), pour s’enquérir de l’état de santé des blessés évacués des zones sinistrées en vue de leur prise en charge médicale.

Lors de cette visite, effectuée dès son retour de Jijel, où il a suivi sur le terrain la situation consécutive aux incendies ayant touché la wilaya et les conditions de prise en charge des blessés et des sinistrés, le Premier ministre s’est enquis de l’état de santé des blessés et a écouté les explications du staff médical sur la nature et la gravité de leurs blessures et sur les conditions de leur prise en charge médicale et thérapeutique.

A cette occasion, M. Sifi Ghrieb a indiqué que le président de la République “suit avec beaucoup d’attention l’état des blessés et accorde une importance capitale à leur prise en charge optimale et à la mobilisation de tous les moyens médicaux nécessaires pour leur assurer les soins appropriés”.

Il a, dans ce cadre, insisté sur “la nécessité de poursuivre la prise en charge optimale des blessés et de leur fournir les soins médicaux et thérapeutiques nécessaires, tout en assurant un suivi rigoureux de leur état par les équipes médicales spécialisées”.

APS