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Protection civile : extinction de 110 incendies sur 174 au cours des dernières 24 heures

Echoroukonline
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Protection civile : extinction de 110 incendies sur 174 au cours des dernières 24 heures

Les services de la Protection civile ont réussi à éteindre 110 incendies sur les 174 enregistrés au cours des dernières 24 heures, (de jeudi à vendredi à 7h00), à travers plusieurs wilayas du pays, indique un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Concernant la situation des incendies du couvert végétal, des récoltes agricoles, des palmeraies et des balles de foin, enregistrés du 27 au 28 août à 7h00, le bilan fait état d’un total de 174 incendies, dont 110 ont été éteints, tandis que les opérations d’extinction se poursuivent pour les 64 autres.

Les incendies toujours en cours sont répartis à travers les wilayas de Jijel (20), Skikda (14), El Tarf (10), Guelma (6), Annaba (5), Béjaïa (4), Bouira (2), Mila (1), Tébessa (1), Constantine (1).

APS

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