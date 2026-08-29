Colombie: Le séisme de magnitude 7,4 fait 331 morts et affecte plus de 406 000 personnes

Le séisme de magnitude 7,4 survenu à San José del Palmar, dans le département du Chocó, a fait 331 morts, 4 449 blessés et 152 disparus, selon un bilan actualisé vendredi par l’Unité nationale pour la gestion des risques de catastrophes (UNGRD) publié sur la plateforme américaine X.

L’agence colombienne précise que le bilan fait état de 406 963 personnes affectées, soit 196 614 familles, dans 16 départements et 496 municipalités.

Les dégâts matériels restent considérables. L’UNGRD recense 187 852 logements endommagés et 33 395 détruits, ainsi que 6 383 bâtiments endommagés et 655 effondrés. Au total, 388 centres de santé, 3 925 établissements éducatifs et 4 366 infrastructures communautaires ont également été affectés.

Les infrastructures de transport et les réseaux essentiels ont aussi subi des dommages, avec 472 routes, cinq aéroports, 125 réseaux d’eau, 77 ponts routiers et neuf passerelles piétonnes affectés. L’UNGRD fait par ailleurs état de 364 personnes secourues, ainsi que de 2 161 animaux affectés et 2 949 sauvés.

L’agence indique toutefois que ces chiffres restent « préliminaires » et sont encore en cours de consolidation par les autorités territoriales et les organismes opérationnels.