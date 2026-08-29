Inondations au Népal: 623 morts, plus de 1 100 personnes portées disparues

Le nombre de morts causées par les inondations et les glissements de terrain dévastateurs au Népal a atteint 623 samedi, tandis que les équipes de recherche continuaient de récupérer des corps emportés vers l’aval par des rivières en crue.

La police népalaise a confirmé avoir récupéré 616 corps, dont 233 dans le district de Chitwan et 158 dans celui de Nawalparasi-Est, faisant de ces zones parmi les plus durement touchées par la catastrophe. Le bilan comprend plusieurs dizaines de victimes retrouvées à Gorkha, Dhading et Nuwakot après le débordement des rivières Bhotekoshi et Trishuli, deux cours d’eau majeurs prenant leur source dans l’Himalaya.

Les corps ont été retrouvés jusque dans des zones proches de la frontière avec l’Inde.

Au moins 638 personnes sont portées disparues du côté népalais, dont 511 étrangers.

Par ailleurs, sept personnes ont été tuées et 554 autres restent portées disparues en Chine, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Les autorités népalaises ont indiqué que 2 301 personnes avaient été secourues ou prises en charge pour des blessures, la majorité des survivants ayant été retrouvés dans les districts de Nuwakot et de Rasuwa.

Selon les données de la police, 27 policiers restent injoignables, tandis que 4 811 agents sont déployés dans les régions touchées pour participer aux opérations de secours et de récupération.